Черножукова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черножукова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черножукова) Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Черножуков Анатолий Алексеевич

Средний ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черножуков Василий Анатольевич

Отец ребёнка: Черножуков Анатолий Алексеевич

Младший ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черножуков Слава (Вячеслав?) Анатольевич

Отец ребёнка: Черножуков Анатолий Алексеевич

Старший ребенок
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черножуков Анатолий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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