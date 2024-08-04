Черножукова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черножукова) Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Черножуков Анатолий Алексеевич
Средний ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черножуков Василий Анатольевич
Отец ребёнка: Черножуков Анатолий Алексеевич
Младший ребенок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черножуков Слава (Вячеслав?) Анатольевич
Отец ребёнка: Черножуков Анатолий Алексеевич
Старший ребенок
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно