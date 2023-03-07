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Чегодаев Владимир Андреевич

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Место рождения

Куревино, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.03.1955

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Куревино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.10.1988

Дочь: Григорьева Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Чегодаева Нина Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.09.1991

Сын: Чегодаев Олег Владимирович

Мать ребёнка: Чегодаева Нина Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чегодаева Нина Ивановна

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