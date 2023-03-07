Чегодаев Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1988
Дочь: Григорьева Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Чегодаева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
18.09.1991
Сын: Чегодаев Олег Владимирович
Мать ребёнка: Чегодаева Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чегодаева Нина Ивановна