Болтушкина Аполлинария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Бритвина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Болтушкин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
17.01.1902
Дочь: Шушкова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Болтушкин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болтушкин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Болтушкин Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно