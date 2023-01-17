Болтушкина Аполлинария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болтушкина Аполлинария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Бритвина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Болтушкин Алексей Алексеевич

Сарафановская, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1902

Дочь: Шушкова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Болтушкин Алексей Алексеевич

Сарафановская, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болтушкин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Болтушкин Алексей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болтушкин Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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