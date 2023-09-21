Боровская Алла Петровна
Место рождения
Дата рождения10.03.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1957
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1976
Сын: Боровский Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Боровский Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
08.11.1981
Дочь: Старосадчева Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Боровский Владимир Алексеевич