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Боровская Алла Петровна

Место рождения

Артык, Оймяконский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

10.03.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1957

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Артык, Оймяконский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровский Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
03.03.1976

Сын: Боровский Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Боровский Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
08.11.1981

Дочь: Старосадчева Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Боровский Владимир Алексеевич

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