Веселовская Александра Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Веселовская Александра Федоровна

Автор
ИЕ
Евтеев И.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Веселовский Иван Петрович1802 г.р.
Дети
Веселовский Владимир Иванович22.08.1831 г.р.
Анисимова (Веселовская) Фиона ИвановнаОколо 1833 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веселовский Иван Петрович

Рождение ребёнка
22.08.1831

Сын: Веселовский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Веселовский Иван Петрович

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Дочь: Анисимова (Веселовская) Фиона Ивановна

Отец ребёнка: Веселовский Иван Петрович

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Смерть
Неизвестно

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