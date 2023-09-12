Веселовская Александра Федоровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Веселовский Иван Петрович1802 г.р.
Дети
Веселовский Владимир Иванович22.08.1831 г.р.
Анисимова (Веселовская) Фиона ИвановнаОколо 1833 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1831
Сын: Веселовский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Веселовский Иван Петрович
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Дочь: Анисимова (Веселовская) Фиона Ивановна
Отец ребёнка: Веселовский Иван Петрович
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
Неизвестно