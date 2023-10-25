(Субочева) Валентина Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Субочева) Валентина Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Субочев Влас Григорьевич

Мать: ?

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