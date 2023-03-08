Байков Данила Федосович
Место рождениядеревня Андреевка уваровичского района Гомельской области
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Байков Федос
Мать: Байкова Анна
деревня Андреевка уваровичского района Гомельской области
Рождение ребёнка
07.11.1934
Дочь: Трусова Зинаида Даниловна
Мать ребёнка: Байкова Евдокия Карповна
деревня Андреевка уваровичского района Гомельской области
в метриках стоит дт рождения 11.07.35 -не верно!
Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Смерть
Неизвестно