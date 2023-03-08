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Байков Данила Федосович

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Место рождения

деревня Андреевка уваровичского района Гомельской области

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Байков Федос

Мать: Байкова Анна

деревня Андреевка уваровичского района Гомельской области
Рождение ребёнка
07.11.1934

Дочь: Трусова Зинаида Даниловна

Мать ребёнка: Байкова Евдокия Карповна

деревня Андреевка уваровичского района Гомельской области
в метриках стоит дт рождения 11.07.35 -не верно!
Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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