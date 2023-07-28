Шохин Григорий Ильич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Шохин Илья Анисимович
Мать: Шохина Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шохина Х
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Шохина Х
Рождение ребёнка
1838
Сын: Шохин Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Шохина Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
1841
Сын: Шохин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Шохина Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Шохина Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
24.02.1852
Мать ребёнка: Шохина Евдокия Кузьминична
Смерть
Неизвестно