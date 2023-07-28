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Шохин Григорий Ильич

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Шохин Илья Анисимович

Мать: Шохина Марфа

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохина Евдокия Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шохина Х

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шохин Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Шохина Х

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Шохин Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Шохина Евдокия Кузьминична

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Шохин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Шохина Евдокия Кузьминична

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шохин Егор Григорьевич

Мать ребёнка: Шохина Евдокия Кузьминична

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.02.1852

Сын: Шохин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Шохина Евдокия Кузьминична

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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