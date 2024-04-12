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Кириленко / Кириченко / Федор Федорович

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

14.03.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.02.1857
Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки . м/к 1857г.лист № 7,зап.№ 12, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3082 | Godparents:Крестьяне помещика Браницкого д.Саливонки : Григорий Иванович Февчук и Елена Осиповна,Евфста... Показать все
Рождение
14.03.1857

Отец: Кириленко / Кириченко / Федор Григорьевич

Мать: Кириленко/кириченко/ Марина Никифоровна

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1857г.лист 3 7,зап.№ 12, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-3082
Смерть
Неизвестно
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