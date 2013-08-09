Хабибулина (Аминева) Фарида Камаловна
Место рождения
Дата рождения19.11.1925
Дата смерти09.08.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1925
Отец: Аминев Камаль Бавеевич
Мать: Аминева Хадича Кавеевна
Родилась19/11/1925 -по паспорту, настоящая дата рождения 22.12.1926 с ее слов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хабибуллин Шаукат
Смерть
09.08.2013
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область