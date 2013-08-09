Хабибулина (Аминева) Фарида Камаловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибулина (Аминева) Фарида Камаловна

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Место рождения

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

19.11.1925

Дата смерти

09.08.2013

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1925

Отец: Аминев Камаль Бавеевич

Мать: Аминева Хадича Кавеевна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Родилась19/11/1925 -по паспорту, настоящая дата рождения 22.12.1926 с ее слов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабибуллин Шаукат

Смерть
09.08.2013
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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