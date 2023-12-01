Мокеева (Красноперова) Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокеева (Красноперова) Елизавета Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.2023

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дедюхин Федор

Мать: Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
?.12.2023
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