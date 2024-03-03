Воеводкин (Черник) Сабина-Регина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводкин (Черник) Сабина-Регина

Место рождения

с. Савани, Свислочский р-н, Гродненская обл.

Дата рождения

09.04.1933

Дата смерти

17.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1933

Отец: Черник Станислав

Мать: Черник Мария Леопольдовна

с. Савани, Свислочский р-н, Гродненская обл.
Рождение ребёнка
22.07.1967

Сын: Воеводкин Николай

Отец ребёнка: Воеводкин Виктор

Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воеводкин Александр

Отец ребёнка: Воеводкин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воеводкин Виктор

Смерть
17.04.1982
Крымская обл., с. Тарасовка, Нижнегорский р-н
Причина смерти: Болезнь
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