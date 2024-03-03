Воеводкин (Черник) Сабина-Регина
Место рожденияс. Савани, Свислочский р-н, Гродненская обл.
Дата рождения09.04.1933
Дата смерти17.04.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1933
Отец: Черник Станислав
с. Савани, Свислочский р-н, Гродненская обл.
Рождение ребёнка
22.07.1967
Сын: Воеводкин Николай
Отец ребёнка: Воеводкин Виктор
Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воеводкин Александр
Отец ребёнка: Воеводкин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воеводкин Виктор
Смерть
17.04.1982
Крымская обл., с. Тарасовка, Нижнегорский р-н
Причина смерти: Болезнь