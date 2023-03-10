Солодовников Павел Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Павел Ефремович

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Место рождения

ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Солодовников Ефрем Карпович

Мать: не указана

ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Место жительства
Неизвестно
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно
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