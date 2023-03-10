Солодовников Павел Ефремович
Место рожденияЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Солодовников Ефрем Карпович
Мать: не указана
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Место жительства
Неизвестно
ЗКО, с.Красноармейск, Казахстан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно