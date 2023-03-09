(Киденко) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киденко) Валентина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1965

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1965

Отец: Киденко Дмитрий Петрович

Мать: не указана

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