Шаметова (Михина) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаметова (Михина) Екатерина Петровна

Место рождения

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

23.10.1925

Дата смерти

15.02.2000

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1925

Отец: Михин Петр Павлович

Мать: Михина Анна Матвеевна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
09.01.1948

Муж: Шаметов Владимир Алексеевич

Химки, Химки, Московская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаметов Владимир Алексеевич

Химки, Химки, Московская область
Смерть
15.02.2000
Москва, город федерального значения Москва
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