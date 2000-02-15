Шаметова (Михина) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения23.10.1925
Дата смерти15.02.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1925
Отец: Михин Петр Павлович
Мать: Михина Анна Матвеевна
Бракосочетание
09.01.1948
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаметов Владимир Алексеевич
Смерть
15.02.2000
Москва, город федерального значения Москва