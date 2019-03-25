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Светлана Ивановна

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Место рождения

Орловка, Киргизия

Дата рождения

25.03.1945

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1945

Отец: ?

Мать: Феодосия Андреевна

Орловка, Киргизия
Рождение ребёнка
18.12.1968

Сын: Кравченко Андрей Викторович

Отец ребёнка: не указан

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
20.08.1973

Дочь: Елена Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Место жительства
Неизвестно
(8-3272) 2-44-664, 480031 Казахстан, Алматы, Аксай 3а, д.76 кв. 3
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