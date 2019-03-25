Светлана Ивановна
Место рожденияОрловка, Киргизия
Дата рождения25.03.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1945
Отец: ?
Мать: Феодосия Андреевна
Орловка, Киргизия
Рождение ребёнка
18.12.1968
Сын: Кравченко Андрей Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.08.1973
Дочь: Елена Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
(8-3272) 2-44-664, 480031 Казахстан, Алматы, Аксай 3а, д.76 кв. 3