Максютин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максютин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тауш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максютин Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Максютина (Клюева) Нина Сергеевна

Тауш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазина (Клюева) Наталья

Мать ребёнка: Максютина (Клюева) Нина Сергеевна

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