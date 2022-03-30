Калина Федоров
мужской, родился Около 1746
умер Неизвестно
Супруги
Марфа ПавловаОколо 1751 г.р.
Дети
Прасковья КалининаВычислено 1770 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Павлова
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1770
Дочь: Прасковья Калинина
Мать ребёнка: Марфа Павлова
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно