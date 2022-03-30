Калина Федоров Около 1746 — найти родственников по фамилии на Familio

Калина Федоров

Автор
МБ
Бухаркина М.

мужской, родился Около 1746

умер Неизвестно

Супруги
Марфа ПавловаОколо 1751 г.р.
Дети
Прасковья КалининаВычислено 1770 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Павлова

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1770

Дочь: Прасковья Калинина

Мать ребёнка: Марфа Павлова

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.