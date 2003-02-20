Лебедева (Махова) Клавдия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Махова) Клавдия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1929

Дата смерти

20.02.2003

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1929

Отец: Махов Сергей Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.02.1952

Дочь: Смелова Галина Викторовна

Отец ребёнка: Лебедев Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Виктор Николаевич

Смерть
20.02.2003
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