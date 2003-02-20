Лебедева (Махова) Клавдия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1929
Дата смерти20.02.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1929
Отец: Махов Сергей Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.1952
Дочь: Смелова Галина Викторовна
Отец ребёнка: Лебедев Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.2003