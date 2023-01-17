Драшусова (Ошанина) Елизавета Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти06.09.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1834 по 1838
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
06.09.1884
Панкино, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
По 1884