Драшусова (Ошанина) Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драшусова (Ошанина) Елизавета Алексеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1817

Дата смерти

06.09.1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1834 по 1838
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
06.09.1884
Панкино, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
По 1884
Москва, город федерального значения Москва
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