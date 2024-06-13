Михалев Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.2018
Дочь: Михалева Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Кондратьева Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
11.01.2021
Сын: Михалев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Кондратьева Галина Сергеевна
Усть-Тарка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область