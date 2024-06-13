Михалев Василий Сергеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Михалев Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1991 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
30.06.2018

Дочь: Михалева Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Кондратьева Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
11.01.2021

Сын: Михалев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Кондратьева Галина Сергеевна

Усть-Тарка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область

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