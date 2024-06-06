Горохова (Шарапова) Ефрасиния 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горохова (Шарапова) Ефрасиния

Место рождения

Крупский район, Беларусь

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Шарапов Антон

Мать: Авдотья

Крупский район, Беларусь
Бракосочетание
С 1919 по 1922

Муж: Горохов Потап

Круглянский район, Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Горохов Виктор

Отец ребёнка: Горохов Потап

Круглянский район, Беларусь
Рождение ребёнка
15.01.1923

Сын: Горохов Михаил

Отец ребёнка: Горохов Потап

Крупский район, Беларусь
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Акачёнок (Горохова) Валентина

Отец ребёнка: Горохов Потап

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Петровская (Горохова) Тамара

Отец ребёнка: Горохов Потап

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Горохова (Горохова) Зинаида

Отец ребёнка: Горохов Потап

Рождение ребёнка
1935

Сын: Горохов Егор

Отец ребёнка: Горохов Потап

Рождение ребёнка
03.05.1938

Дочь: Горохова (Горохова) Ирина

Отец ребёнка: Горохов Потап

Круглянский район, Беларусь
Смерть
Неизвестно

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