Горохова (Шарапова) Ефрасиния
Место рожденияКрупский район, Беларусь
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Шарапов Антон
Мать: Авдотья
Крупский район, Беларусь
Бракосочетание
С 1919 по 1922
Муж: Горохов Потап
Круглянский район, Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Горохов Виктор
Отец ребёнка: Горохов Потап
Круглянский район, Беларусь
Рождение ребёнка
15.01.1923
Сын: Горохов Михаил
Отец ребёнка: Горохов Потап
Крупский район, Беларусь
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Акачёнок (Горохова) Валентина
Отец ребёнка: Горохов Потап
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Петровская (Горохова) Тамара
Отец ребёнка: Горохов Потап
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Горохова (Горохова) Зинаида
Отец ребёнка: Горохов Потап
Рождение ребёнка
1935
Сын: Горохов Егор
Отец ребёнка: Горохов Потап
Рождение ребёнка
03.05.1938
Дочь: Горохова (Горохова) Ирина
Отец ребёнка: Горохов Потап
Круглянский район, Беларусь
Смерть
Неизвестно