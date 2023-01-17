Сапожникова (Быструшкина) Мария Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти12.08.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1927
Дочь: Коновалова Валентина Кузьминична
Отец ребёнка: Сапожников Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
03.09.1928
Дочь: Иконникова Зинаида Кузьминична
Отец ребёнка: Сапожников Кузьма Петрович
Рождение ребёнка
03.03.1930
Дочь: Иванова Надежда Кузьминична
Отец ребёнка: Сапожников Кузьма Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.1973