Сапожникова (Быструшкина) Мария Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова (Быструшкина) Мария Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

12.08.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1927

Дочь: Коновалова Валентина Кузьминична

Отец ребёнка: Сапожников Кузьма Петрович

Бураново, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.09.1928

Дочь: Иконникова Зинаида Кузьминична

Отец ребёнка: Сапожников Кузьма Петрович

Бураново, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.03.1930

Дочь: Иванова Надежда Кузьминична

Отец ребёнка: Сапожников Кузьма Петрович

Бураново, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Кузьма Петрович

Смерть
12.08.1973
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