Панихидин Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Панихидина Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
25.08.1918
Дочь: Гутова Васса Ивановна
Мать ребёнка: Панихидина Анна Терентьевна
Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панихидин Селефон Иванович
Мать ребёнка: Панихидина Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Панихидина Анна Терентьевна