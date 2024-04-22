Панихидин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панихидин Иван

Место рождения

Мишкино, Мишкинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мишкино, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Панихидин Иван Иванович

Мать ребёнка: Панихидина Анна Терентьевна

Рождение ребёнка
25.08.1918

Дочь: Гутова Васса Ивановна

Мать ребёнка: Панихидина Анна Терентьевна

Коурак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панихидин Селефон Иванович

Мать ребёнка: Панихидина Анна Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Панихидина Анна Терентьевна

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