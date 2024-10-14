Прасковья Егоровна
женский, родилась 1786
умерла Неизвестно
Супруги
Авдей Ефимович1777 г.р.
Дети
Михаил Авдеевич1802 г.р.
Василий Авдеевич1804 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авдей Ефимович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Михаил Авдеевич
Отец ребёнка: Авдей Ефимович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Василий Авдеевич
Отец ребёнка: Авдей Ефимович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Марья Авдеевна
Отец ребёнка: Авдей Ефимович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Марфа Авдеевна
Отец ребёнка: Авдей Ефимович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ефим Авдеевич
Отец ребёнка: Авдей Ефимович
Смерть
Неизвестно