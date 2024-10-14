Прасковья Егоровна 1786 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Егоровна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1786

умерла Неизвестно

Супруги
Авдей Ефимович1777 г.р.
Дети
Михаил Авдеевич1802 г.р.
Василий Авдеевич1804 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдей Ефимович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Михаил Авдеевич

Отец ребёнка: Авдей Ефимович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Василий Авдеевич

Отец ребёнка: Авдей Ефимович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Марья Авдеевна

Отец ребёнка: Авдей Ефимович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Марфа Авдеевна

Отец ребёнка: Авдей Ефимович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Ефим Авдеевич

Отец ребёнка: Авдей Ефимович

Смерть
Неизвестно

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