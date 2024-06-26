Захаров Алексей Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Алексей Иванович

Захаров Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Захарова) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Захарова Агафья Ивановна

д. Самаркина
Рождение ребёнка
1877

Сын: Захаров Лука Алексеевич

Мать ребёнка: Захарова Агафья Ивановна

Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.