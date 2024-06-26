Захаров Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Захарова) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Захарова Агафья Ивановна
д. Самаркина
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Захарова Агафья Ивановна
Уват, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно