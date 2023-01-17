Филин (Коробицина) Кристина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филин (Коробицина) Кристина Александровна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

25.05.1883

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1883

Отец: Коробицын Александр

Мать: Коробицина Любовь Николаевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
17.07.1998

Сын: Филин Антон Алексеевич

Отец ребёнка: Филин Алексей Владимирович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
13.12.2002

Сын: Филин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Филин Алексей Владимирович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
26.12.2016

Дочь: Филин Василиса Алексеевна

Отец ребёнка: Филин Алексей Владимирович

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филин Алексей Владимирович

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