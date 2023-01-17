Филин (Коробицина) Кристина Александровна
Место рождения
Дата рождения25.05.1883
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1883
Отец: Коробицын Александр
Рождение ребёнка
17.07.1998
Отец ребёнка: Филин Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
13.12.2002
Отец ребёнка: Филин Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
26.12.2016
Дочь: Филин Василиса Алексеевна
Отец ребёнка: Филин Алексей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно