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Накоренко Григорий Андрианович

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Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

24.01.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1879 ст.

Отец: Накоренко Андриан Андреевич

Мать: Накоренко Матрена Никифоровна

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
11.05.1902 ст.

Сын: Накоренко Кирилл Григорьевич

Мать ребёнка: Накоренко Евдокия Дементьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.11.1903 ст.

Сын: Накоренко Порфирий Григорьевич

Мать ребёнка: Накоренко Евдокия Дементьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.01.1905 ст.

Дочь: Колот Аксинья Григорьевна

Мать ребёнка: Накоренко Евдокия Дементьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.05.1907 ст.

Сын: Накоренко Феодосий Григорьевич

Мать ребёнка: Накоренко Евдокия Дементьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.11.1908 ст.

Дочь: Пастушенко Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Накоренко Евдокия Дементьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.01.1911 ст.

Сын: Накоренок Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Накоренко Евдокия Дементьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Накоренко Евдокия Дементьевна

Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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