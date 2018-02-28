Анофриев Олег Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнофриев Олег Андреевич

Анофриев Олег Андреевич

avatar

Место рождения

Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край

Дата рождения

20.07.1930

Дата смерти

28.02.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Место жительства
С 1930 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1945
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1945 по 2018
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.02.2018
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close