Анофриев Олег Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1930
Дата смерти28.02.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1930 по 1941
Место жительства
С 1941 по 1945
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1945 по 2018
Смерть
28.02.2018