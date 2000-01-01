Сперанская (Каринская) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сперанская (Каринская) Варвара

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Место рождения

Скопин

Дата рождения

1850

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Каринский Георгий

Мать: Каринская Анна

Скопин
Бракосочетание
05.05.1869

Муж: Сперанский Стефан

Рязань
Рождение ребёнка
11.09.1870

Дочь: Смирнова Любовь

Отец ребёнка: Сперанский Стефан

Рязань
Рождение ребёнка
23.11.1871

Дочь: Грацинская Екатерина

Отец ребёнка: Сперанский Стефан

с. Шарапово
Рождение ребёнка
01.03.1873

Дочь: Озерцовская Клавдия

Отец ребёнка: Сперанский Стефан

Рождение ребёнка
14.04.1875

Сын: Сперанский Дмитрий

Отец ребёнка: Сперанский Стефан

с. Шарапово
Рождение ребёнка
13.06.1878

Сын: Сперанский Владимир

Отец ребёнка: Сперанский Стефан

с. Шарапово
Рождение ребёнка
30.09.1886

Сын: Сперанский Николай

Отец ребёнка: Сперанский Стефан

с. Шарапово, Егорьевского уезда, Рязанской губернии
Рождение ребёнка
20.05.1889

Сын: Сперанский Константин

Отец ребёнка: Сперанский Стефан

с. Шарапово
Рождение ребёнка
06.09.1891

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Сперанский Стефан

с. Шарапово
Смерть
1938
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