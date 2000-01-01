Сперанская (Каринская) Варвара
Место рожденияСкопин
Дата рождения1850
Дата смерти1938
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Каринский Георгий
Мать: Каринская Анна
Скопин
Бракосочетание
05.05.1869
Муж: Сперанский Стефан
Рязань
Рождение ребёнка
11.09.1870
Дочь: Смирнова Любовь
Отец ребёнка: Сперанский Стефан
Рязань
Рождение ребёнка
23.11.1871
Дочь: Грацинская Екатерина
Отец ребёнка: Сперанский Стефан
с. Шарапово
Рождение ребёнка
01.03.1873
Дочь: Озерцовская Клавдия
Отец ребёнка: Сперанский Стефан
Рождение ребёнка
14.04.1875
Сын: Сперанский Дмитрий
Отец ребёнка: Сперанский Стефан
с. Шарапово
Рождение ребёнка
13.06.1878
Сын: Сперанский Владимир
Отец ребёнка: Сперанский Стефан
с. Шарапово
Рождение ребёнка
30.09.1886
Сын: Сперанский Николай
Отец ребёнка: Сперанский Стефан
с. Шарапово, Егорьевского уезда, Рязанской губернии
Рождение ребёнка
20.05.1889
Отец ребёнка: Сперанский Стефан
с. Шарапово
Рождение ребёнка
06.09.1891
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Сперанский Стефан
с. Шарапово
Смерть
1938