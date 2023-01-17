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Сеначин Никита Никитин

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Место рождения

Вознесенское, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Сеначин Никита Алексеев

Мать: не указана

Вознесенское, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Сеначин Осип Никитин

Мать ребёнка: не указана

Вознесенское, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Сеначин Прокопий Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Сеначин Данило Никитин

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеначина Авдотья

Смерть
Неизвестно
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