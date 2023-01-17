Сеначин Никита Никитин
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Сеначин Никита Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сеначин Осип Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сеначина Авдотья
Смерть
Неизвестно