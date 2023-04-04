Симонович Ефим (Хаим Натан)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Симонович Мирон
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонович Ефим
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Симонович) Эсфирь Фира
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Симонович) Тамара
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонович Петр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно