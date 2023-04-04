Симонович Ефим (Хаим Натан) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонович Ефим (Хаим Натан)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симонович Мирон

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонович Ефим

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Симонович) Эсфирь Фира

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Симонович) Тамара

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонович Петр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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