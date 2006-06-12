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Горбатович Михаил Григорьевич

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Место рождения

Жлобин, Гомельская область

Дата рождения

15.08.1929

Дата смерти

12.06.2006

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1929

Отец: Горбатович Григорий (Георгий) Михайлович

Мать: Горбатович Мария Ефимовна

Жлобин, Гомельская область
Бракосочетание
1953 ст.

Жена: Утёшева Валентина Борисовна

Калуга
Рождение ребёнка
23.04.1954

Сын: Горбатович Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Утёшева Валентина Борисовна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
1973

Жена: Горбатович Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Горбатович Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Горбатович Мария Григорьевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
12.06.2006
Калуга, город Калуга, Калужская область
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