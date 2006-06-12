Горбатович Михаил Григорьевич
Место рожденияЖлобин, Гомельская область
Дата рождения15.08.1929
Дата смерти12.06.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1929
Жлобин, Гомельская область
Бракосочетание
1953 ст.
Калуга
Рождение ребёнка
23.04.1954
Сын: Горбатович Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Утёшева Валентина Борисовна
Бракосочетание
1973
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Горбатович Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Горбатович Мария Григорьевна
Смерть
12.06.2006