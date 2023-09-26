Филиппова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1927

Дочь: Харитонова Екатерина

Отец ребёнка: Филиппов Филипп

д. Ванино Локнянский р-н Псковская обл
Рождение ребёнка
08.12.1929

Сын: Филиппов Николай

Отец ребёнка: Филиппов Филипп

д. Ванино Локнянский р-н Псковская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Иван

Отец ребёнка: Филиппов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Владимир

Отец ребёнка: Филиппов Филипп

Смерть
Неизвестно
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