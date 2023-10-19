Алексеев Виктор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1919
Дата смертиОколо 03.08.1991
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1919
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 03.08.1991