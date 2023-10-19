Алексеев Виктор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Виктор Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1919

Дата смерти

Около 03.08.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

1891 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1919

Отец: Алексеев Фёдор Алексеевич

Мать: Алексеева Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 03.08.1991
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