Вакхин Власов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакхин Власов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ватлин Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ватлин Валенин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пичуева (Ватлина) Галина Власовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1954

Дочь: Гапеева (Ватлина) Тамара Власовна

Мать ребёнка: не указана

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