Вакхин Власов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ватлин Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ватлин Валенин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пичуева (Ватлина) Галина Власовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1954
Дочь: Гапеева (Ватлина) Тамара Власовна
Мать ребёнка: не указана