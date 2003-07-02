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Трипутин Артур Игоревич

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

02.07.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.2003

Отец: Трипутин Игорь Анатольевич

Мать: Трипутина / Фирсова Светлана Викторовна

Омск, город Омск, Омская область
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