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Трипутин Артур Игоревич
Трипутин Артур Игоревич
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Древо
Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
02.07.2003
Пол
Мужской
Отец
Трипутин Игорь Анатольевич
1969 г.р.
Мать
Трипутина / Фирсова (Никонова) Светлана Викторовна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.2003
Отец:
Трипутин Игорь Анатольевич
Мать:
Трипутина / Фирсова Светлана Викторовна
Омск
, город Омск, Омская область
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