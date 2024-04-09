Борис Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорис Васильев

Борис Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Дети

Около 1779 г.р.
Около 1782 г.р.
Около 1789 г.р.
1795 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Василий Сидоров

Мать: Агафья Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Никита Борисов

Мать ребёнка: Аксинья Захарова

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Ефим Борисов

Мать ребёнка: Аксинья Захарова

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Дмитрий Борисов

Мать ребёнка: Аксинья Захарова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Тимофей Борисов

Мать ребёнка: Аксинья Захарова

Смерть
1824

Мы используем куки для улучшения работы сайта.