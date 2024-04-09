Борис Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Василий Сидоров
Мать: Агафья Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Никита Борисов
Мать ребёнка: Аксинья Захарова
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Ефим Борисов
Мать ребёнка: Аксинья Захарова
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Дмитрий Борисов
Мать ребёнка: Аксинья Захарова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Тимофей Борисов
Мать ребёнка: Аксинья Захарова
Смерть
1824