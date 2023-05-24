Бурдоль Борис Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Бурдоль Павел
Мать: Ита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бурдоль Циля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бурдоль Циля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурдоль Циля
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Бурдоль Циля
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Бурдоль Роза Борисовна
Мать ребёнка: Бурдоль Циля
Смерть
Неизвестно