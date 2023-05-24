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Бурдоль Борис Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Бурдоль Павел

Мать: Ита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдоль Лев Борисович

Мать ребёнка: Бурдоль Циля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдоль Семен Борисович

Мать ребёнка: Бурдоль Циля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдоль Циля

Рождение ребёнка
1921

Сын: Бурдоль Павел Борисович

Мать ребёнка: Бурдоль Циля

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Бурдоль Роза Борисовна

Мать ребёнка: Бурдоль Циля

Смерть
Неизвестно

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