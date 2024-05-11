Лабетова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1969
Дочь: Лабетова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Лабетов Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
15.06.1974
Дочь: Рыцвина (Лабетова) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Лабетов Николай Сергеевич