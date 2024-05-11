Лабетова Мария Васильевна 18.07.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лабетова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1947

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лабетов Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
21.02.1969

Дочь: Лабетова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Лабетов Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
15.06.1974

Дочь: Рыцвина (Лабетова) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Лабетов Николай Сергеевич

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