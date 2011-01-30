Стефарова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефарова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Около 1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1953

Сын: Стефаров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Стефаров Иван Васильевич

г. Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стефаров Иван Васильевич

г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стефаров Сергей Иванович

Отец ребёнка: Стефаров Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефаров Иван Васильевич

Смерть
Около 1997
г. Санкт-Петербург
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