Стефарова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиОколо 1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1953
Сын: Стефаров Владимир Иванович
Отец ребёнка: Стефаров Иван Васильевич
г. Ленинград
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стефаров Иван Васильевич
г. Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стефаров Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1997
г. Санкт-Петербург