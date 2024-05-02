Макеева (Морозова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева (Морозова) Анна Петровна

Место рождения

Ближняя Игуменка, Белгородский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

27.08.1912

Дата смерти

22.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1912

Отец: Морозов Петр Семенович

Мать: Морозова Евдокия Васильевна

Ближняя Игуменка, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макеев Борис Константинович

Отец ребёнка: Макеев Константин Демьянович

Рождение ребёнка
22.10.1939

Дочь: Краснова Раиса Константиновна

Отец ребёнка: Макеев Константин Демьянович

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Смерть
22.07.1993

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