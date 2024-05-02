Макеева (Морозова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения27.08.1912
Дата смерти22.07.1993
ПолЖенский
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макеев Борис Константинович
Отец ребёнка: Макеев Константин Демьянович
Рождение ребёнка
22.10.1939
Дочь: Краснова Раиса Константиновна
Отец ребёнка: Макеев Константин Демьянович
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Смерть
22.07.1993