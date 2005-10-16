Скакалова (Лубская) Матрена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1923
Дата смерти16.10.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1923
Отец: Лубский Тимофей
Мать: Лубская Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скакалов Иван Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Скакалов Иван Данилович
Рождение ребёнка
18.11.1961
Отец ребёнка: Скакалов Иван Данилович
Старая Буда
Смерть
16.10.2005
Буча