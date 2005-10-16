Скакалова (Лубская) Матрена Тимофеевна 31.08.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скакалова (Лубская) Матрена Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1923

Дата смерти

16.10.2005

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1923

Отец: Лубский Тимофей

Мать: Лубская Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скакалов Иван Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скакалов Петр Иванович

Отец ребёнка: Скакалов Иван Данилович

Рождение ребёнка
18.11.1961

Сын: Скакалов Иван Иванович

Отец ребёнка: Скакалов Иван Данилович

Старая Буда
Смерть
16.10.2005
Буча

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