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Buller (Buller) ?

Место рождения

Ukraine

Дата рождения

Около 1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1844 г.р.
1845 г.р.
1847 г.р.
1849 г.р.

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1844

Сын: Buller Andrew

Отец ребёнка: Buller Jakob

Рождение ребёнка
02.02.1845

Сын: Buller Tobias

Отец ребёнка: Buller Jakob

Рождение ребёнка
02.02.1847

Сын: Buller Heinrich Jacob

Отец ребёнка: Buller Jakob

Рождение ребёнка
02.02.1849

Сын: Buller Benjamin J.

Отец ребёнка: Buller Jakob

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