Buller (Buller) ?
Место рожденияUkraine
Дата рожденияОколо 1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1844
Сын: Buller Andrew
Отец ребёнка: Buller Jakob
Рождение ребёнка
02.02.1845
Сын: Buller Tobias
Отец ребёнка: Buller Jakob
Рождение ребёнка
02.02.1847
Отец ребёнка: Buller Jakob
Рождение ребёнка
02.02.1849
Сын: Buller Benjamin J.
Отец ребёнка: Buller Jakob