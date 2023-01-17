Перовский Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти21.07.1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1787 по 1812
Место жительства
С 1814 по 1816
Дрезден, Германия
Место жительства
С 1816 по 1822
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1822 по 1825
Погорельцы, Семеновский р-н, Черниговская обл
Место жительства
С 1825 по 1830
Харьков, Украина
Место жительства
С 1830 по 1836
Погорельцы, Семеновский р-н, Черниговская обл
Смерть
21.07.1836
Варшава, Польша