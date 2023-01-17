Перовский Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеровский Алексей Алексеевич

Перовский Алексей Алексеевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1787

Дата смерти

21.07.1836

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1787 по 1812
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1814 по 1816
Дрезден, Германия
Место жительства
С 1816 по 1822
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1822 по 1825
Погорельцы, Семеновский р-н, Черниговская обл
Место жительства
С 1825 по 1830
Харьков, Украина
Место жительства
С 1830 по 1836
Погорельцы, Семеновский р-н, Черниговская обл
Смерть
21.07.1836
Варшава, Польша
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close