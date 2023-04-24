Моисеева (Неизв) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Неизв) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

После 1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1894

Муж: Моисеев Яков Никонович

Рождение ребёнка
10.01.1894 ст.

Дочь: Моисеева Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Моисеев Яков Никонович

Вилков, Михайловская станица, Хоперский округ
Тихоновская церковь, ст. Михайловской Рождилась Татьяна Яковлевна Моисеева 10.01.1894 Вилков, ст. Михайловской казак Яков Никонович Моисеев - отец Вилков, ст. Михайловской казачья жена Татьяна Алексе... Показать все
Смерть
После 1894

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