Моисеева (Неизв) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиПосле 1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1894
Рождение ребёнка
10.01.1894 ст.
Дочь: Моисеева Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Моисеев Яков Никонович
Вилков, Михайловская станица, Хоперский округ
Тихоновская церковь, ст. Михайловской Рождилась Татьяна Яковлевна Моисеева 10.01.1894 Вилков, ст. Михайловской казак Яков Никонович Моисеев - отец Вилков, ст. Михайловской казачья жена Татьяна Алексе... Показать все
Смерть
После 1894