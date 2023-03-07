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Сентемова Ирина Лукина

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Место рождения

поч. Кобылевский, Васильевская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1714 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Кобылевский, Васильевская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Сентемов Филипп Иевлев

Отец ребёнка: Сентемов Иев Никифоров

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Авдотья Иевлева

Отец ребёнка: Сентемов Иев Никифоров

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сентемов Иев Никифоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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