Яковлев Семен 1798 — найти родственников по фамилии на Familio

Яковлев Семен

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 1798

Отец
Антипов Яков Антипов1776 г.р.
Мать
Матрона Димитриева1774 г.р.
Дети
Федор1817 г.р.
Семенов Тимофей1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Антипов Яков Антипов

Мать: Матрона Димитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Игнат

Мать ребёнка: Яковлев (Абакумова) Устинья

Рождение ребёнка
1817

Сын: Федор

Мать ребёнка: Яковлев (Абакумова) Устинья

Рождение ребёнка
1822

Сын: Семенов Тимофей

Мать ребёнка: Яковлев (Абакумова) Устинья

Рождение ребёнка
1829

Сын: Семенов Макар

Мать ребёнка: Яковлев (Абакумова) Устинья

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Семенова) Марья

Мать ребёнка: Яковлев (Абакумова) Устинья

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