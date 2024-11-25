Яковлев Семен
мужской, родился 1798
ОтецАнтипов Яков Антипов1776 г.р.
МатьМатрона Димитриева1774 г.р.
Дети
Федор1817 г.р.
Семенов Тимофей1822 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Антипов Яков Антипов
Мать: Матрона Димитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Игнат
Мать ребёнка: Яковлев (Абакумова) Устинья
Рождение ребёнка
1817
Сын: Федор
Мать ребёнка: Яковлев (Абакумова) Устинья
Рождение ребёнка
1822
Сын: Семенов Тимофей
Мать ребёнка: Яковлев (Абакумова) Устинья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Семенов Макар
Мать ребёнка: Яковлев (Абакумова) Устинья
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Семенова) Марья
Мать ребёнка: Яковлев (Абакумова) Устинья