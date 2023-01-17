Черняновский Евсей Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняновский Евсей Феоктистович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Черняновский Феоктист

Мать: Черняновская Анна Арсентьевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Черняновский Алексей Евсеевич

Мать ребёнка: Черняновская Марина Николаевна

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Черняновский Иван Евсеевич

Мать ребёнка: Черняновская Марина Николаевна

Рождение ребёнка
15.11.1927

Сын: Черняновский Владимир Евсеевич

Мать ребёнка: Черняновская Марина Николаевна

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняновская Марина Николаевна

Смерть
1944
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