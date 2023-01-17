Черняновский Евсей Феоктистович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1944
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Черняновский Феоктист
Рождение ребёнка
1914
Сын: Черняновский Алексей Евсеевич
Мать ребёнка: Черняновская Марина Николаевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Черняновский Иван Евсеевич
Мать ребёнка: Черняновская Марина Николаевна
Рождение ребёнка
15.11.1927
Сын: Черняновский Владимир Евсеевич
Мать ребёнка: Черняновская Марина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944