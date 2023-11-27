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Хомяков Устин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Мужской

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Хомяков Николай Васильевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
09.05.1905

Сын: Хомяков Иван

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
29.01.1907

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Новососедово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.01.1909

Сын: Хомяков Григорий Устинович

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Новососедово, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
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