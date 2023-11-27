Хомяков Устин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Хомяков Николай Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
09.05.1905
Сын: Хомяков Иван
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
29.01.1907
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1909
Сын: Хомяков Григорий Устинович
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна